En düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü: Eksi 21 derece

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli ve Erzincan'da 10, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır ve Ağrı'da 4 derece olması tahmin ediliyor.