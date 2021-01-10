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En düşük hava sıcaklığı 'da ölçüldü: Eksi 21 derece

Batıda mevsim normallerinin üzerinde görülen hava yerini yağışlı ve soğuk havalara bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise çetin kış şartları yaşanıyor. Dün gece yurt genelinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 21 dereceyle 'da kaydedildi. Her şeyin donduğu kentte vatandaşlar otomobillerini halı ve battaniyelerle sarara önlem alıyor.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 10:23 Son Güncelleme: 10.1.2021 10:24 ABONE OL
En düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü: Eksi 21 derece

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde çok bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

AĞRI EKSİ 21'İ GÖRDÜ

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli ve Erzincan'da 10, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır ve Ağrı'da 4 derece olması tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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En düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü: Eksi 21 derece
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