Engelleri aştı, 30 bin lira kazandı

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan görme engelli Pelin Tekin'in hayat hikayesi dinleyenleri duygulandırdı.

Yarışmada gösterdiği başarı ile 30 bin TL alan Tekin'in hayatı 15 yaşına geldiğinde değişti. Damar yolu iltihabı olarak bilenen Lupus hastası olan Pınar Tekin 10 yaşına geldiğinde hastalığının etkilerini hissetmeye başladı. İlk önce tek gözünde kaybettiği görme yetisi 15 yaşına geldiğinde ise diğer gözüne de vurdu. 15 yaşından sonra görme yetisini tamamen kaybeden Tekin henüz lise öğrenimine yeni geçmek üzereyken tedavi görmek amacıyla eğitimine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Ancak güçlü bir irade gösteren Pelin Tekin ilk önce liseyi ardından da üniversiteyi bitirdi.

İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

Üniversite eğitimi esnasında Esenler Belediyesi tarafından ücretsiz verilen Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) hazırlık kursu ile rehberlik hizmetlerinden yararlanan Tekin, uzun soluklu bir sürecin ardından hayallerine kavuştu. Devlet memuru olmak için büyük bir azimle ÖMSS'ye hazırlanan Tekin, verdiği mücadelede mutlu sona ulaştı. Aldığı yüksek puandan sonra yaptığı tercihlerde Esenler Belediyesi'ni ilk tercihine yazdı. İlk tercihine yerleşmeye hak kazanan Tekin, ailesinin de gurur kaynağı oldu.

"YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENDİM"

Hastalığı sürecinde yaşadığı zorlukları anlattığı esnada izleyicileri duygulandıran Tekin, "Ben daha sonradan görme engelli olduğum için yavaş yavaş öğrendim. Ama galiba bir gün görmeyeceğimi bildiğim için bu kadar çabuk atlattım bu süreci. Bir bocalama süreci oldu tabii ki ailem için de çünkü ben görmeden yaşamayı bilmiyordum. Dokunarak bir şeyi anlamayı yavaş adımlar atarak yürümeyi yavaş yavaş öğrendim. Çok fazla düştüm ve çok da ortopedi servisini ziyaret ettim. Mesela çalışırken görme engelli yaşlı bir amca aradı eşi vefat etmiş onun vefat ettiğini anlamamıştı. Dokunarak anlamaya çalışmış, bizi arayı "Galiba eşim ölmüş ama ben anlayamıyorum" demişti. O durum beni çok etkilemişti. Hayatımız çok zor sonuçta görmüyoruz ama ben bunu acite etmekten hoşlanmıyorum. Bu hayata küsmek ya da karalar bağlamak için bir sebep değil" ifadelerini kullandı.