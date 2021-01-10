Evde doğum yaptı, bebeği ölüme terk etti

İstanbul'da 21 yaşındaki Özge Ö., ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldı. Genç kız, uyarıcı madde kullandığı gün evde gizlice doğum yaptı. "Ailesi bebeğini görmesin" diye kordonunu bağlamadan elbise dolabına koydu. Hastaneye kaldırılan Özge Ö.'nün doğum yaptığı anlaşılınca bebeği itiraf etti. Sağlık ekibi apar topar eve gittiğinde üzeri açık haldeki minik yavrunun cansız bedenine ulaştı. Bebeğin soğuktan (hipotermi) ve uyarıcı maddenin göbek bağı yoluyla bebeğe geçmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Savcılık, Özge Ö. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. "Odada tek başıma doğumu gerçekleştirdim. Bebek ağlamıyor, hareket etmiyordu. Göbek bağını bağlamadan kenara koydum. Hamilelik ve doğum anında bebeği ne yapacağımı hiç düşünmedim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" diyen genç kadın tutuklandı.