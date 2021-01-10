FETÖ destekçisine İBB’den maaşa tepki yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiği akşam, sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltına alındığı yalanını servis eden Saffet Dağbakan'ın İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) görev yaptığı ortaya çıktı.

Saffet Dağbakan, paylaşımında şu ifadeler yer vermişti:

"Son Dakika: TSK yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı."

Dağbakan, gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.

SOSYAL MEDYADAN İBB'YE TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, skandal paylaşımın yapan Saffet Dağbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmasına tepki gösterdi. İşte o tepkiler:

Ömer Karakaş: "Her yerinden pislik akıyor İBB"

İsmail Çakır Akhisar: "Rabbim görendir bilendir yazıklar olsun onlara başlarına gelecekten habersiz fukaralar rabbim tuzak kuranların en hayırlısıdır inşallah"

Cemre Altınkaya: "CHP iyice yoldan çıktı"

Selim Bayraktar: "Bunun adı vicdansızlık ve ihanettir!"

Bahri Esengür: "Bu resmen ihanettir"

Gözde Hakyemez: "Lanet olsun bunların zihniyetine"

Cemre Gündüz: "Yazıklar olsun bu kadarı da yapılmaz"

Arzu Yurdakul: "Yazıklar olsun diyoruz. Millete bu hainliği yapanlara resmen sahip çıkıyorlar"

Mehmet Yıldırım: "İBB de iş sahibi olmak için bir örgüt üyesi olman lazım!"

Elif Ezra: "Şehitlerimizin iki eli iki cihanda da yakasında olsun"

Nesrin Ayaydın: "Alırlar, zaten kendileri çok mu farksız"

Acelya Çeçistan: "İBB nerede vatana, millete söven biri varsa onu işe alıyor."