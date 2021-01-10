Gaziosmanpaşa’da Jandarma operasyonu: 479 sikke ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri, piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler, yaptığı soruşturmada eserlerin elinde olduğu şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli A.Ş.'nin adresini tespit ederek, takibe aldı. Jandarma ekipleri, şüphelinin elinde olduğu tarihi sikkeler için operasyon düzenledi.

Adresinin tespit ettikleri şüphelinin evinden çıkışını takip eden jandarma ekipleri, şüpheli A.Ş'nin aracına poşetle gelerek, poşeti aracın içine sakladığını ardından aracıyla yola çıktığını belirledi. Aracıyla seyir halinde olan A.Ş. ekipler tarafından takibe alındı. Bir süre sonra ekipler, yolun kenarına çekmesi için ikaz etti. Şüpheli A.Ş. aracını çektikten sonra ekipler, şüpheliyi araçtan indirerek üzerini aradı. Arama yapılan araçta, koltuğun altına gizlenen sikkeler aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin, aracın koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda 479 adet tarihi sikke ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında işlem başlatılmak üzere şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkeler, jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edildi. 479 sikkenin 470 adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen sikkeler olduğu belirlendi. Bir adedinin kurşun Bizans Dönemi Mühür Baskısı olduğu, altı adedinin ise Bakır Osmanlı sikkesi olduğu tespit edildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları, iki adet son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkelerin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden oldukları belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.