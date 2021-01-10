Genç avukat kansere yenildi

İzmir Barosu'na kayıtlı avukatı 34 yaşındaki Ulaş Özgür Barut, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Avukat Ulaş Özgür Barut'un ölümü başta ailesi, yakınları ve meslektaşları olmak üzere herkesi yasa boğdu.

Avukat Erdan Barut ve öğretmen Müesser Barut'un oğlu, avukat Fidem Barut'un kardeşi Ulaş Özgür Barut'u henüz 34 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir Barosu taziye mesajı yayınladı.

İzmir Barosu'ndan yayınlanan mesajda, "Değerli meslektaşımız Ulaş Özgür Barut vefat etmiştir. Cenazesi 9 Ocak Cumartesi günü defnedilmiştir. Meslektaşımıza Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Genç avukat dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.