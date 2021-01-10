Gölette boğulan gençler son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde hafif ticari aracın göle uçması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Konar ve Mehmet Erkan gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazelerde Konar ve Erkan'ın aileleri sinir krizleri geçirdi.

Acıpayam İlçesi'nde dün meydana gelen olayda 5 arkadaşın sohbet etmek amacıyla gittiği gölet kıyısındaki eğlenceleri facia ile sonuçlanmıştı. Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün (22) ve Yusuf Konar (23) arkadaşları Mehmet Erkan'ın kullandığı araçla gölete gitti. Gençler sohbet ettiği sırada bulundukları ticari araç, kaymaya başladı. 5 gençten 4'ü araçtan çıkıp kendini kurtarırken Mehmet Erkan ise araçla birlikte gölete doğru ilerledi. O sırada gençlerden Yusuf Konar, araçta kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girerek bir daha çıkamadı.



Yusuf Konar

ANNENİN FERYADI

3 arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yapılan arama çalışmalarında önce Mehmet Erkan'ın, yaklaşık 18 saat sonra da Yusuf Konar'ın cansız bedeni bulundu. Gençlerden birinin annesinin "Oğlum sesimi duy artık. Oğlum" şeklinde feryadı yürekleri dağladı.



Mehmet Erkan