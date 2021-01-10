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Hastanede yangın: 10 bebek öldü

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Hastanede yangın: 10 bebek öldü
Hindistan'ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti. Hint polisi, Maharaştra eyaletinin Bhandara kentinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde yangın çıktığını bildirdi. Yangında 10 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve 7 bebeğin kurtarıldığını belirten polis yetkilileri, yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini kaydetti. Hayatını kaybeden bebeklerin 1 ila 3 aylık olduğu kaydedildi.
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Hastanede yangın: 10 bebek öldü
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