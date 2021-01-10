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İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

’ın ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, mahallesinde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 16:22 ABONE OL
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan ve kısa sürede iki katlı ahşap binanın çatısını saran yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Hidayet Karakaya'ya ait olduğu öğrenilen evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

OEDAŞ yetkilileri tarafından elektriği kesilen binanın metruk bir şekilde olduğu ve içerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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