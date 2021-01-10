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İki şüpheli duvarın dibinde ile yakalandı

'de sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatlerde gece bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli saklandıkları duvar dibinde yakalandı. Şüpheli iki kişinin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 23:36 ABONE OL
İki şüpheli duvarın dibinde uyuşturucu ile yakalandı

Olay, saat 22.00'de Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesi Aydıncık sokak üzerinde meydana geldi. Kısıtlama başladıktan sonra sokakta devreye gezen bekçiler, iki kişiyi gördü. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ara sokaklara kaçtı.

Bekçi ve polislerin takibi sonucu iki şüpheli Aydıncık sokak üzerinde saklandıkları duvar dibinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İki şüpheli duvarın dibinde uyuşturucu ile yakalandı
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