İlk havacılık şehitlerinin eşyası restore ediliyor

Balkan savaşı'nın acı hatıralarını silmek, Fransız uçuşlarının yarattığı hayranlığı Türk havacılarına çevirmek amacıyla 1914 yılında iki tayyarelik filonun İstanbul'dan Kahire'ye seyahat etmesine karar verildi. 'Muavenet-i Milliye' isimli tayyarede Üsteğmen Fethi Bey ile Yüzbaşı Sadık Bey, 'Prens Celaleddin' isimli tayyarede ise Yüzbaşı Nuri Bey ile Rasıt Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey yer aldı. Uçaklar, 8 Şubat 1914'te yola çıktı. 27 Şubat'ta Fethi ve Sadık Beylerin kullandığı tayyare, Taberiye Gölü civarında 'Cehennem Vadisi' denilen bölgede düştü. Seyahate devam eden Nuri Bey ile Rasıt İsmail Hakkı Bey'in uçağı ise denize düştü. Nuri Bey boğularak şehit olurken, İsmail Hakkı Bey kurtarıldı. Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait kişisel eşyalar ve şehit oldukları sırada üzerlerinde bulunan kıyafetleri 106 yıl aradan sonra ilk kez restore ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğindeki çalışmalar Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde Dr. Ragsana Hasanova danışmanlığında yürütülüyor. Şehitlere ait kişisel eşyalar, tayyare pervanesi, uçuş kıyafetleri gibi 74 envanter tek tek aslına uygun bir şekilde restore ediliyor. DHA