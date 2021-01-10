İstanbul Valisi: Efendi değil hizmetkarız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mefkûresiyle Devletin bekası, Milletin selameti için çalışan; mukaddes vatanın ve dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı hakkıyla temsil eden tüm idarecilerimizin gününü tebrik ederim.

Bizler, Devlet politikalarımızın kararlılıkla uygulanması, kamu hizmetlerinin milletimize etkin bir şekilde arz edilmesi, devlet ve millet arasındaki bağları güçlendirmek için varız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Efendi değil, hizmetkârız' Hepimiz, milletimizin derdi ile hemhal olmaya, kalıcı eserlere imza atmaya, 2023 Hedeflerimize işimizi hakkıyla yaparak destek vermeye gayret ediyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz Kovid-19 Pandemisi sürecinde Devletimiz tarafından alınan tedbirlerin uygulamasında kritik bir görev üstlenen tüm sağlık idarecilerimize hassaten teşekkür ediyorum. İstanbul için birlikte emek verdiğimiz mesai arkadaşlarımın, kaymakamlarımızın vatanın dört bir yanında görev yapan Mülki İdare Amirlerimizin "10 Ocak İdareciler Günü" nü kutluyor; dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."