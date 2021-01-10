İzmir’de bir polis daha koronavirüs kurbanı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Vardar geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan Vardar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kayınpederi Mustafa Balkan'ı 6 Ocak'ta kaybeden Mehmet Vardar'ın ölümü başta ailesi, sevenleri ve meslektaşları olmak üzere herkesi üzdü. Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneği, Mehmet Vardar'ın ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Dernek paylaşımında, "Derneğimizin yönetim kurulu üyesi Turgay Gülcan'ın kayınbiraderi ve Meriç Vardar'ın ağabeyi merhum Denetim kurulu başkanımız Mustafa Balkan'ın damadı, İkinci başkanımız Ali Taşkın'ın yeğeni Mehmet Vardar'ı da kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Işıklar içinde uyu Mehmet" diye yazdı.