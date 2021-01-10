Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu sürücü üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar esnasında merkeze bağlı Beycuma Beldesinde E.Ö (44) isimli şahıs motosikleti ile seyir halinde iken durduruldu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır vaziyette kubar esrar maddesi yakalanırken, ekipler olay ile ilgili adli işlem başlattılar.

Öte yandan yakalanan sürücüye, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve maske takma kuralı ihlalinden idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.