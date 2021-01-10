Kaymakam mahalleleri gezip vatandaşları dinledi

Her fırsatta vatandaşları evlerinde ve mahallelerinde ziyaret etmeye büyük özen gösterdiğini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Murat Beşikci, kısıtlama günlerinde sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşıladıklarını söyledi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Benusen mahallesini ev ev gezerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Murat Beşikci, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Belediye ekipleri kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımına koşarak tüm ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın nedeniyle vatandaşlara çağrıda da bulunan Başkan Beşikci, "Siz zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Belediye ekiplerimiz sahada sizlerin sağlığı için gece gündüz vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmak için çalışmaya gayretle devam ediyoruz." dedi.