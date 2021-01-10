Kız bebeklerde en çok ‘Zeynep’, erkek bebeklerde ‘Yusuf’ tercih edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 559 bin 753 erkek, 531 bin 390 kız bebek dünyaya geldi. Geleneksel erkek bebeklerde daha çok kullanılırken, aile büyüklerinin isimlerinin konulması ön plana çıktı. Popüler isimlerin tercih edildiği kız bebeklere modern isimler verildi. Dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen, kız bebeklerden de 11 bin 179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi. Ayrıca 2020 yılında erkek çocuklarında Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarında ise, Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya en fazla tercih edilen diğer isimler oldu.

HER BÖLGEDE FARKLI İSİM TERCİHİ

Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu olan Marmara Bölgesi'nde dünyaya gelen 305 bin 96 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel isimlerinin tercih edildi. En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi'nde ise 78 bin 257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel ilk sırada yer aldı. İç Anadolu Bölgesi'nde 157 bin 307 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Elif, Defne en çok verilen isimler oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 193 bin 401 bebek dünyaya geldi. Diğer bölgelerde tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep gibi ortak isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimler arasına girdi. Ege Bölgesi'nde dünyaya gelen 112 bin 30 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç, Kerem; kız bebeklerde ise İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Zeynep, Defne, Elif ilk sırada yer aldı. Akdeniz Bölgesi'nde 143 bin 877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel, Elif isimleri tercih edildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 100 bin 679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif isimlerinin yanında Miran ve Azra isimleri yaygın olarak kullanıldı.

'ZEYNEP' BİRİNCİ SIRADA

Başkent Ankara'da dünyaya gelen erkek bebeklerin 377'sine Ömer Asaf, 373'üne Eymen, 346'sına Göktuğ ismi verilirken kız bebeklerin ise 683'üne Zeynep, 504'üne Defne, 413'üne Asel isminin verildiği görüldü. İstanbul'da dünyaya gelen erkek bebeklerin 1203'üne Ömer Asaf, 1043'üne Eymen, 1022'sine Yusuf; kız bebeklerin ise 1870'ine Zeynep, 1352'sine Defne, 1092'sine Elif ismi verildi. İzmir'de ise kız bebeklerde 423 rakamı ile Zeynep ismi, Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 400 ile Defne ve 313 ile Elif takip ederken erkek bebeklerde 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sırada yer aldı.

TEK BİR BEBEĞE VERİLDİ

2020 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri dikkat çekti