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dövüştüren çiftlik sahibine şok ceza

'ta yasadışı dövüştürdüğü iddia edilen kişi için harekete geçen güvenlik güçleri, gittikleri tavuk çiftliğinde hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Hayvanlara kötü davranan ve onları dövüşmeye zorlayan kişinin köpeklerine el konularak köpek başına para cezası uygulandı. Köpekleri dövüştüren adam, toplam cezayı duyduğunda adeta şoke oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:48 Son Güncelleme: 10.1.2021 20:01 ABONE OL
Köpek dövüştüren çiftlik sahibine şok ceza

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) ekipleri il merkezindeki Uzuntepe Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde Fatih N.'nin kendisine ait köpekleri dövüştürdüğü ve hayvanların kötü muameleye maruz kaldıkları bilgisine ulaştı.

Sosyal medya üzerindeki köpek forumlarında yapılan taramada Fatih N.'nin Çeki isimli köpeğini dövüştürdüğü belirlendi.

Ekipler, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri ile birlikte çiftlikte bulunan 5 kangal köpeğine el koyarak hayvan barınağına götürdü.

Hayvanları dövüştürerek kötü muamelede bulunduğu tespit edilen Fatih N.'ye Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde köpek başına 5 bin 211'er lira olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

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Köpek dövüştüren çiftlik sahibine şok ceza
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