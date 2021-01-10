Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

İlçeye Bahçeli köyünde oturan Hacı Tosun'a ait 'Nazlı' isimli kangal cinsi köpek, hayvanları otlatırken kayboldu. Köpeğin çalınmış olabileceğini düşünen Tosun, yeni doğum yapan 'Nazlı'nın 3 yavrusunu, sürüdeki koyunu emzirterek doyurmaya başladı. Koyunun, kangal yavrularına annelik yapması görenleri şaşırttı. Tosun, köpeğinin bulunmasını isteyerek, "Hayvan otlatırken, 16 aylık kangal cinsi köpeğim 'Nazlı' ortadan kayboldu.

"ÇALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben, çalındığını düşünüyorum. Nazlı'nın 3 tane yavrusu var. Anneleri olmadığından yavrularının ölmemesi için koyunu emziriyorum. Bir haftalık köpeklerin hayatta kalması için emmeleri şart. Köpeğimi bulmak, yavrularını kurtarmak istiyorum" dedi.