Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

'in Ürgüp ilçesinde yaşayan çiftçi Hacı Tosun'a ait koyun, 3 kangal yavrusuna annelik yapıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:46 ABONE OL
Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

İlçeye Bahçeli köyünde oturan Hacı Tosun'a ait 'Nazlı' isimli kangal cinsi köpek, hayvanları otlatırken kayboldu. Köpeğin çalınmış olabileceğini düşünen Tosun, yeni doğum yapan 'Nazlı'nın 3 yavrusunu, sürüdeki koyunu emzirterek doyurmaya başladı. Koyunun, kangal yavrularına annelik yapması görenleri şaşırttı. Tosun, köpeğinin bulunmasını isteyerek, "Hayvan otlatırken, 16 aylık kangal cinsi köpeğim 'Nazlı' ortadan kayboldu.

"ÇALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben, çalındığını düşünüyorum. Nazlı'nın 3 tane yavrusu var. Anneleri olmadığından yavrularının ölmemesi için koyunu emziriyorum. Bir haftalık köpeklerin hayatta kalması için emmeleri şart. Köpeğimi bulmak, yavrularını kurtarmak istiyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA