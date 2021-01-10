Kumar oynayan 40 kişiye ceza yağdı

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylasında dün akşam saatlerinde Ö.K. isimli kişinin kahvehane haline getirdiği ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığını tespit eden Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin iş yerine yaptığı baskında kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesine istinaden kumar oynamaktan, 20 kişiye ise 1593 Sayılı Kanunun 282. Maddesine istinaden sosyal mesafe kuralına uymamaktan, ayrıca işletme önünde araç içerisinde bekleyen 1 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 91 bin 534 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak işletme sahibi Ö.K. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynamak için Yer ve İmkân Sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oyununda kullanılan malzemeler muhafaza altına alındı Ayrıca Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahısların yapılan sorgulamasında arama kaydı bulunan ve gözaltına alınan A.B. isimli kişinin Jandarma'daki işlemleri devam sürdüğü belirtildi.