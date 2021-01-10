Kütahya’da yürüyüşçülerden örnek davranış

Kütahya'da kışın dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için "Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü" üyeleri tarafından yemleme yapıldı.

Yeni Rotalar Kulübü üyeleri; 1500 rakımlı Mustafalar Yaylası, Pullar yaylası, Gürlek ve Kirazlı Yayla mevkiinde yaban hayvanları için değişik bölgelere arpa, mısır, yem, köpek maması ve ekmek bıraktı.

Kulüp üyeleri adına açıklamada bulunan Kutlu Önal; "Her yürüyüşte yem bırakmakla yetinmeyip; fidan dikme ve çöp toplama çalışmaları, çevre temizliği yapıyoruz. Sürdürülebilir bir doğa ve yaşanabilir bir dünya için yürüyüş aktivitelerini sosyal sorumluluk faaliyetleri ile destekliyoruz. Kulüp üyeleri olarak, doğa yürüyüşü ile kişisel gelişimlerimizin, sosyal sorumluluk çalışmaları ile bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacındayız. Bu kapsamdaki çalışmalarımız tüm üyelerimizle deva edecektir." şeklinde konuştu.