“Lice’de işkence var” iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında "Lice'de işkence var" paylaşımlarının yaptığı açıklamayla yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya organlarında yer alan "Lice'de İşkence Var" başlığıyla ilimiz Lice ilçesinde vatandaşlarımıza kamu görevlerince kötü muamele yapıldığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Lice ilçemizde pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması devam etmekte ve vatandaşlarımız evlerinde bulunmaktadır. Güvenlikle ilgili ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Güvenlik birimlerimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara devam etmektedir. Bu kapsamda 09.01.2021 tarihinde icra edilen operasyonda 1 jandarma personelimiz şehit olurken 3 jandarma personelimiz de yaralanmıştır.

Teröre karşı sürdürdüğümüz kararlı duruş ve ilimizde uzun süredir devam eden huzur ve güven ortamı bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Kirli zihniyetleriyle ilimizde sağlanan huzuru bozmak hedefiyle kasıtlı olarak ortaya attıkları iddialarla kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Vatandaşlarımızın bu tür iddialara itibar etmemelerini istirham ediyoruz.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevler ile bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar artan azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir."