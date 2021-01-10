Mahkeme'den Başkan'a tokat gibi karar

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez Beldesi Belediye Başkanı Birol Arslan'ın binlerce konuta gönderdiği yüksek kanalizasyon ve alt yapı katkı payı bedelleri yargıya taşındı. Bin 800 ile 11 bin lira arasında değişen yüksek katkı payı bedellerine itiraz eden dört konut sahibi, Kepez Belediyesi'ne dava açtı. Konut sahiplerinin itirazını dikkate alan Balıkesir Vergi Mahkemesi'nden emsal değerinde karar çıktı. Mahkeme, katılım payları hesaplamasının usule aykırı yapıldığına karar verdi.

YARGIYA TAŞINDI

İller Bankası, Çanakkale'nin Kepez Beldesi Belediyesine, 6 bin dairenin bulunduğu Hamidiye mahallesinin, Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla 2014 yılında temeli atılan, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını tamamlaması için 11 milyon ödenek sağladı. Paranın 5,5 milyon lirasını hibe olarak veren İller Bankası, geri kalanı ise eşit taksitlere bölerek kredilendirdi. Ancak, CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan binlerce konuta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları için bin 800 lira ile 11 bin lira arasında katkı payı çıkardı. Evlerine gelen astronomik katkı bedeli tebligatlarıyla çılgına dönen ev sahipleri konuyu yargıya taşıdı.

CEVAP VEREMEDİLER

Konut sahiplerinin Kepez Belediyesi aleyhine Balıkesir Vergi Mahkemesi'ne açtığı dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme diğer konut sahiplerine de emsal değeri taşıyan bir karara imza attı. Kararda katkı payları hesaplanırken Bakanlığın belirlediği rayiç bedellerin dikkate alınmadığı, hesaplamaları neye göre yaptıklarına belediye yetkililerinin cevap veremediği, bazı binalarda fazla cepheler gösterildiği, bazı taşınmazların vergi değeri aşılarak hukuka aykırı hesaplamalar yapıldığı, yol harcamalarına katılma payında hatalar görüldüğü belirtildi.

MAHKEMEYE AĞIR İTHAM

Kararı kabullenemeyen Arslan, diğer konut sahiplerinin konuyu yargıya taşımaması için Meclis toplantısında büyük gaflara imza attı. 'Diğerleri dava açsa da asla kazanamaz' diyen Başkan hızını alamayıp mahkeme heyetine ağır ithamlarda bulundu.

Başkan Özkan, "Mahkemeyi 4 kişi kazandı. Onlar o şekilde ödeyecek. Diğerleri de açsın ama mümkün değil kazanamazlar. Karar tamamen siyasi." dedi.