Makas atıp yakın takip yaptı, ehliyetinden oldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 8 Ocak tarihinde Basınekspres yolu üzeri TEM istikametinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve emniyet şeridi ihlali yaptığı görülen 34 BPV 578 plakalı araç sürücüsünün Yusuf Ç. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı.

Araç sürücüsü Yusuf Ç. 'e KTK'nın 46/2g (makas atmak) maddesinden bin 339 lira, 56/1c (Yakın takip) maddesinden 144 lira ve 46/2-f (emniyet şeridi) maddesinden bin 339 lira, olmak üzere toplamda 2 bin 822 lira idari para ceza uygulandı.

Yusuf Ç. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü Yusuf Ç, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.