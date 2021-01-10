Meteoroloji’den İstanbul için SON DAKİKA kar yağışı ve hava durumu uyarısı: İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Bu noktada çeşitli sebeplerden dolayı dışarı çıkacak olan vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih ve 5 günlük hava durumu raporu;

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.