Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: İstanbul için “sarı uyarı” alarmı verildi!

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 8°C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, bugün bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı