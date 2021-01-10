Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Tarih belli oldu! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor.

12 Ocak Salı günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar yine kendisini gösterecek bu sefer Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da etkili olacak.

Karadeniz'de de devam edecek yağış yükseklerde kara dönerken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı olacak.