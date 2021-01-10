Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Tarih belli oldu! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından 9 Ocak gecesi itibarıyla başlayan sağanak yağış yurdun genelinde devam ediyor. Ancak Çarşamba gününde itibaren batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıkların etkisini azaltması beklenirken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da belli oldu. Peki; İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte MGM'den son dakika haberinin detayları…
14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor.
12 Ocak Salı günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar yine kendisini gösterecek bu sefer Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da etkili olacak.
Karadeniz'de de devam edecek yağış yükseklerde kara dönerken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı olacak.
13 OCAK'TA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR
13 Ocak Çarşamba günü tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta şiddetli olacak.
İSTANBUL'DA KAR
14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.