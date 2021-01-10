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Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: 9 Ocak 2021 açıklandı!

Şans oyunları oynayanlar için ve büyük ikramiye, amorti kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 9 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, haberimizde yer alan Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilir. İşte, Milli Piyango sonuçları kazanan numaraları ve 9 Ocak 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.1.2021 07:17 Son Güncelleme: 10.1.2021 07:18 ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2021 açıklandı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 9 Ocak 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 9 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI! 9 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30 ile 17.30'da yapıldı ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, 31 Aralık akşamı gerçekleşen büyük çekilişte sadece bir kişi Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanmıştı.

İşte, 9 Ocak Milli Piyango sonuçları ve amorti, büyük ikramiye kazanan numaraları...

9 OCAK 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango 9 Ocak 2021 çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Milli Piyango'da kazandıran büyük ikramiye ve amorti rakamları şu şekilde oldu;

6000000TL Kazanan Numara
901137

600000TL Kazanan Numara
116354

Amorti
0 ve 5

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2021 açıklandı!
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