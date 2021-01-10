Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Karadeniz'in Fatihleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir paylaşım geldim. Paylaşımda, yer verilen fotoğraf karelerinde Karadeniz'deki TCG FATİH fırkateyni ile FATİH sondaj gemisi aynı karede yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden Fatih sondaj gemisi ve TCG FATİH fırkateynine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KARADENİZ'İN FATİHLERİ BİR ARADA"

MSB'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'in Fatihleri bir arada! Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.