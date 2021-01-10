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paylaştı: Karadeniz'in Fatihleri bir araya geldi

Son dakika haberi... , " kapsamında görev icra eden  fırkateynimiz;  sahasında çalışmalarına devam eden gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 18:14 Son Güncelleme: 10.1.2021 18:23 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Karadeniz'in Fatihleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir paylaşım geldim. Paylaşımda, yer verilen fotoğraf karelerinde Karadeniz'deki TCG FATİH fırkateyni ile FATİH sondaj gemisi aynı karede yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden Fatih sondaj gemisi ve TCG FATİH fırkateynine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KARADENİZ'İN FATİHLERİ BİR ARADA"

MSB'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'in Fatihleri bir arada! Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Karadeniz'in Fatihleri bir araya geldi
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