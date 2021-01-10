Nöbet tutan polislere ev yemeği ikram ettiler

Tüm risklere rağmen vatandaşların sağılığı ve güvenliği için görev yapan sağlık ve polis ekiplerine minnettar olduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı M. Hanefi Dilmaç, "Onlara bir nebze destek vermek, içlerini ısıtmak için böyle bir program yaptık. Her zaman polisimizin yanındayız" dedi.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, hafta sonları uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında, nöbet tutan güvenlik güçleri unutulmadı. Polis noktalarını ziyaret eden yöneticiler ekiplere ikramlarda bulundu.

KADIN KOLLARI ÜYELERİ EVLERDE HAZIRLADI

Programa, Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, Gençlik Kolları Başkanı Burak Karaçam, ilçe yönetim kurulu üyeleri Ethem Çekiç, Mete Karabudak ve Fatih Yılmaz ile Meclis Üyesi İdris Kurt katıldı. Soğuk havada sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerini kontrol eden ve güvenliği sağlayan polis ekiplerine kadın kolları üyeleri tarafından evlerde hazırlanan çeşitli yemekler, tatlı, meyve ve çay ikram edildi.

HANEFİ DİLMAÇ: POLİS VE SAĞLIK GÖREVLİLERİNE MİNNETTARIZ

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı M. Hanefi Dilmaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gece gündüz demeden salgın döneminde tüm risklere rağmen vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyan polis ve sağlık görevlilerine minnettarız. Yönetim kurulu üyelerimiz, bizler için görevlerinin başında olan kahraman polis ekiplerimizi ziyaret ederek, kadın kolları üyelerimizin evlerinde yapmış oldukları ikramları ulaştırdılar. Onlara bir nebze destek vermek, içlerini ısıtmak için böyle bir program yaptık. İkramları hazırlayan kadın kollarımıza ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yağmur ve soğukta, uygulama noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerimizden de Allah razı olsun. Her zaman polisimizin yanındayız" dedi.