O köylere müjdeli haber

Çanakkale'de dünyaca ünlü Ezine peynirinin ihtiyacı olan koyun sütü talebini karşılamak ve bölgedeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin verimliliğini arttırmak amacıyla ilk somut adım atıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş "Çanakkale İlinde Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin arttırılması" projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği Ezine'nin Danışment Mahallesi, Bayramiç'in Yukarı Şevik Köyü mera alanlarında ve Ezine OSB'de incelemelerde bulundu.

Geziye, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine OSB Müdürü Alper Altınok, Bayramiç İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çobanoğlu, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, Bayramiç Ak Parti İlçe Başkanı Sadettin Arslan, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, muhtarlar ve köylüler katıldı.

BAKANLIK FİNANS EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan proje kapsamında mera sahalarını genişletilmesi hedeflenirken küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi ve süt verimini artırmak amacıyla da bölgedeki üreticilere hibe ve destekler sağlanacak.

KAZDAĞLARI FAKTÖRÜ

Ezine peynirinin sırrının coğrafi konum itibariyle Kazdağları eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli olduğunu belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bu bölgede bulunan hayvanların yedikleri kara nane, kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de farklı bir aroma lezzeti bulunan sütlerin üretildiğini söyledi.

COĞRAFİ İŞARETLİ

Ezine peynirinin yüzde 15'inin inek sütü, geri kalanının ise keçi ve koyun sütlerinden elde edildiğinin altını çizen Vali Aktaş, "Coğrafi işarete sahip olan Ezine peynirimiz bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Süt üretimini artırmak ve bölgede gelişen tarım ve hayvancılık ekonomisini artırmak amacıyla bakanlığımızın ve İl Tarım Müdürlüğü'müzün çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gerek Alplerden sonra Dünya'nın oksijen yoğunluğunun en fazla olduğu ikinci bölge olması gerekse bitki örtüsü açısından Kaz Dağları hayvancılık adına çok önemli bir kaynak." diye konuştu.

Projeyle ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ise "Proje kapsamında küçükbaş hayvanlarda kaliteyi ve üretim miktarını arttırmak amacıyla hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği alanlarda hayvan ıslah çalışmaları, meralarda ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını, barınakları iyileştirmesi, barınakların altyapılarını iyileştirilmesi ve hayvan bakım besleme konusunda eğitimler verilecek" dedi.