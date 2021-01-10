O Türkiye'nin en kısa gazetecisi

Ordu'nun ilçelerinden Ünye'de yaşayan ve kısa boyuyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve mesleğinin gazetecilik olduğunu duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kısa olmasına rağmen meslektaşları gibi haberden habere koşturan ve ilçenin sevilenlerinden birisi haline gelen Ümit Güngör, Türkiye'nin ise en kısa gazetecisi olarak mesleğini yapıyor. Kendisine alınan motoruyla gittiği her haberde çalışmanın kısalıkla alakası olmadığını herkese gösteren Güngör, gazetecilik hayalinin ise bir mektupla başladığını söyledi. 2017 yılında tanıştığı ajans sahibi ve patronu Hamza Alp ile birlikte çalışan Ümit Güngör, diğer gazeteciler gibi haberden habere koşturmasıyla ilçenin simgesi haline geldi. Yaptığı her haberlerin ulusalda yer almasıyla daha da heveslendiğini söyleyen Güngör, "Bazen uzun olmak yetenekli olacağı anlamına gelmez. Bizlerde kısayız ama başarabiliyoruz" dedi.

"BOYU VE FİZİĞİYLE ÜNYE'DE ÇOK SEVİLDİ"

Yaklaşık 3 sene önce kısa olmasına rağmen Ümit'i ajans bünyesinde çalıştıran patronu ve ajans sahibi Hamza Alp, "Ben 1988 yılında ilk basın sektörüne başladım. İlk olarak Tercüman gazetesinde ardından ise İhlas Haber Ajansı, Sabah Gazetesi, ATV ve Alp Medya Ajans olarak ulusallara Haber göndermeye devam ediyoruz. Ümit Güngör ile tanışma anımız 3 yıl öncesine dayanıyor. Ümit beni arayıp iş istediğinde 'Bizde şu anda kontenjanımız dolu ancak ileriki günlerde bakarız' demiştim. Kendisi 'Herkes böyle diyor. Bir türlü bana yer bulunamıyor' demişti. Ben de o gün kendisine yanımıza gelmesini ve görüşebileceğimizi söyledim. Bir sonraki gün ajansımıza geldi ve o gün gerekli konuşmalarımızı yaptık. O gün gelmesiyle beraber Ümit bizimle işe başlamış oldu. O günden itibaren ise Alp Medya Ajansımızda beraber çalışmaya devam ediyoruz. Ümit, Alp Medya Ajansımızın sağ kolu oldu ve habercilikte kendisini çok geliştirdi. Buraya geldiğinde ilk 1 ve 2 ay kadar zorlanıyordu. Tabi ardından Ümit boyu ve fiziği olarak Ünye'de vatandaşlar tarafından da sevilmeye başlandı. Tabi bir zaman sonra Ümit'in telefonuna vatandaşlar ulaşarak haberleri ve olayları ihbar etmeye başladı. Alp Medya Ajans ailesi olarak ulusal haberlerle birlikte çalıştığımızdan dolayı Ümit'in yapmış olduğu haberlerin ulusalda görünmesi yapılan haberlerine bir kat daha ivme kazandırmış oldu. Böylelikle Ümit Ünye'de sevilen bir gazeteci olarak anılıyor. Ümitle beraber bir gün sonrasının istişaresini yapar Ümit'in çok sevdiği özel haberleri günlük olarak planlarız. Zaten Ümit kendi özel haberini bulduktan sonra kendisi yaratmaya çalışıyor. Ümit'in her haberde kullandığı üç tekerlekli motoru var. Motorunu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu aldı. Ümit motoruyla özdeşleştiği için ona özel bakım yapar ve motorunu yıkar. Herhangi bir arızası olduğu zamanda borsa başkanını arayarak sorunu söyler ve işini hallettirir" dedi.

"GAZETECİLİK HAYALİM BİR MEKTUPLA BAŞLADI"

Habercilik hayatına bir mektupla başladığını ve o günden itibaren bu mesleği severek yaptığını söyleyen Ümit Güngör, "Bundan 10 sene önce kadar özel bir televizyon kanalında çalışan Ercan Gürses'e kendisini taklit eden bir mektup göndermiştim. O mektupla hayallerim farklılaştı. Kendisi de mektubuma cevap vererek bir hediye gönderdi. Ardından haber sitelerinde nasıl haber yapıyorlar hep merak etmişimdir. Fotoğraf makinesine farklı bir bakışım oldu. Daha sonra Samsun'da, ardından Terme'de çalışmaya devam ettim. 2017 yılında ise patronum Hamza Alp ile tanıştım. İlk iş görüşmesine geldiğim zaman kendisine beni boyumla değil yapacaklarımla gör demiştim. Yaklaşık 3 senedir de Hamza Alp ile beraberim. Kendisi hem baba gibi hem de hocam gibi biri oldu. Çünkü ulusal haberciliği burada kendisinden öğrendim. Tek bir kare fotoğrafın bir haberi konuşturabileceğini burada öğrendim. Haberciliğimin en güzel bir anısını söylemek gerekirse bundan bir sene önce kadar Ünye'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini alamayan şoför kaza yaptı diye haberi herkes geçmişti. Ben daha sonra gittiğimde haberin farklı bir boyutta olduğunu ve detayların çok olduğunu gördüm. Ardından haberi ben geçtikten sonra bütün herkes haberini değiştirerek doğru olanı yazdı. Ben haberlerime gittiğimde çok detay ararım" diye konuştu.

"İŞ UZUN OLMAKTA DEĞİL BAZEN DE YETENEK GEREKLİ"

Kendisi gibi kısa insanların toplumda dışlanmamasını ve onlarında başarabileceğini söyleyen Ümit Güngör, "Ben kısa insanların bir şeyler başarabileceğine kesinlikle inanıyorum. Burada sadece insanların uzun boylu olup yetenekli olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bu gün patronumun bir örnek sergilemesi ve kısa bir insanında neler başarabileceğini de ispatlamış oldu. Onun bu kararlığını ve Türkiye'deki kısa insanların ne kadar başarılı olabileceklerini söylemek istiyorum. Sadece iş insanların uzun olmasında değil bazen de yetenekte gerekli" diye konuştu.

Ünye'de Ümit'in yaptığı haberlerin ses getirdiğini ve ulusal haberciliğin Ümit'le farklılaştığını söyleyen Nu Bulat ise, "Ben neredeyse Ünye'de bulunan ulusal haberlerin çoğunda Ümit Güngör'ün imzasının olduğunu gördüm. Sadece habercilikte değil, sempatisi ikili ilişkileriyle, naifliği ve alçak gönüllülüğü ile çok sevilen bir gazeteci oldu. Yani kısacası Ünye'nin Ümit'i oldu" şeklinde konuştu.