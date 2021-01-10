Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi! "Sana iş yaptırmayacağım"

POLİSLER ÖFKELİ YOLCUYU SAKİNLEŞTİRDİ



Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın yolcuyu sakinleştirirken şoför Zafer Ç.'de, yaşanılanları anlattı: "Yolcu beni; 'Sana iş yaptırmayacağım, işinden olacaksın' diye tehdit etti. Diğer yolcular da kendisinden şikayetçi" dedi. Şoförün kendisine bağırdığını iddia eden yolcu Necla P. ise, "Bu aracın muayenesi de eksik. Beni, müzik rahatsız etti. Şikayetçi olacağım" diye kendisini savundu.