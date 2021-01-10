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Otobüs şoförü ile yolcu arasında müzik kavgası!

'dan Ankara'ya giden şehirler arası otobüste gergin anlar yaşandı. Yolcu Necla P. ile yüksek sesle müzik dinleyen Şoför Zafer Ç. arasında tartışma çıktı. Kadının tepkisi üzerine şoför müziği kıstı ancak tartışma yine de devam etti. Bunun üzerine kadın yolcuya diğer yolcular tepki gösterdi. Olayın büyümesi üzerine şoför Zafer Ç., otobüsü polis kontrol noktasına çekerek Necla P.'den şikayetçi oldu. Ekipler, tarafları sakinleştirerek otobüse bindirdi ve araç tekrar yoluna devam etti.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 16:59 ABONE OL
Otobüs şoförü ile yolcu arasında müzik kavgası!
Bursa'nın İnegöl ilçesinden Ankara'ya seyir halinde olan sürücü Zafer Ç. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde kadın yolcu arasında müzik kavgası çıktı. İddiaya göre; 7 numaralı koltukta oturan yolcu Necla P., şoförün arkasındaki boş koltuğa geçti. Yolculuk sırasında kadın yolcu, şoföre müziğin sesini kısmasını isteyerek tepki gösterdi. Şoför müziğin sesini kıstıktan sonra da kadın yolcu tepki göstermeye devam etti. Necla P.'nin bir diğer kadın yolcuya 'İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur' demesi üzerine tartışmaya diğer yolcular da karıştı. Bunun üzerine otobüs şoförü, Zafer Ç., İnegöl ilçesindeki yolcu terminaline otobüsü çekip durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLER ÖFKELİ YOLCUYU SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın yolcuyu sakinleştirirken şoför Zafer Ç.'de, yaşanılanları anlattı: "Yolcu beni; 'Sana iş yaptırmayacağım, işinden olacaksın' diye tehdit etti. Diğer yolcular da kendisinden şikayetçi" dedi. Şoförün kendisine bağırdığını iddia eden yolcu Necla P. ise, "Bu aracın muayenesi de eksik. Beni, müzik rahatsız etti. Şikayetçi olacağım" diye kendisini savundu. Olaya müdahale eden polislere diğer yolcular da karışarak; Necla P.'nin tartışma sırasında kendilerini de rahatsız ettiğini iddia ettiler. Polisin, kadın yolcuyu koltuğuna geçirtip sessiz bir şekilde yolculuk yapması konusunda uyarısı üzerine otobüs yoluna devam edebildi.

Yaklaşık 30 dakika süren tartışmanın ardından ancak otobüs yoluna devam etti.

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Otobüs şoförü ile yolcu arasında müzik kavgası!
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