Pes dedirten olay! Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayıp ehliyetsiz sürdüğü araçla kaza yaptı!

Kazada her iki otomobilde de hasar oluştu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Çağlar S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 8 bin 350 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan diğer E.A ile K.K.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçlarından toplam 8 bin 100 lira para cezası uygulandı.