Polise yakalandı, gazetecilere tepki gösterdi!

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde bıçakla sokakta dolaşan Sefa E.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve bekçiler tarafından aranan Sefa E. bir süre sonra yakalandı. Sefa E.'nin üzerinde yapılan aramada bıçak ve poşet içerisinde 2 cep telefonu bulundu. Telefonların kime ait olduğunu soran polise önce kendisi ve annesine ait olduğunu belirten Sefa E., bir süre sonra da telefonların kendisinin olmadığını söyledi.

"BENİ ÇEKME ABİ"



Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekme abi" diyerek tepki gösteren Sefa E., polislere ise "Beni ekip aracına alın, beni gerekirse dövün ama çekmesinler" demesi dikkat çekti.





Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesilen, kesici alet taşımaktan hakkında idari işlem uygulanacağı belirtilen Sefa E., polis merkezine götürüldü.