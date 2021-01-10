Sağlık Bakanı Koca'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj

Koca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, maske takan bir kameramanın fotoğrafına yer veren Koca, gazetecilerin haber vermenin ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında da çok önemli bir misyonu ifa ettiklerini vurguladı.

Bakan Koca, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatmak için zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde çalışırken aynı zamanda halkın beklenti ve taleplerini de ilgili mercilere duyurduklarını belirterek, "Yaşadığımız pandemi sürecinde bilginin, alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında gazetecilerimizin gösterdiği çaba unutulmaz. Teşekkür ederiz. Değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.