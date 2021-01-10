Salgın-yasak dinlemediler, kumar oynadılar! 10 kişiye 51 bin lira ceza!

İstanbul Ataşehir'de Koronavirüs ile mücadeleye yönelik olarak alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde denetimlerde bulunan polis, bir iş yerine baskın düzenledi. Polis, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplamda 51 bin 420 lira idari para cezası uyguladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde denetimlerde bulunan Ataşehir Polisi, Örnek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Polis, içeride bulunan kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak kumar oynadığını tespit etti. Adreste bulunan on kişiye kumar oynamaktan 13 bin 360 lira ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 38 bin 60 lira ceza kesildi. İçeride bulunan kişilere toplamda 51 bin 420 lira cezai işlem uygulanırken, söz konusu iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.