Şanlıurfa'da bir ayda 467 trafik kazası meydana geldi. 2020 yılının son ayı Şanlıurfa'da Aralık ayı içerisinde 247'i maddi hasarlı, 220'si yaralamalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere 467 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 yılının Aralık ayına ait kaza verilerini açıklarken Şanlıurfa'da Kasım ayında 220 ölümlü yaralamalı ve 247 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazada 3 kişi hayatını kaybederken 350 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'deki kazaların motosiklet kazaların fazla olduğu bildirildi.