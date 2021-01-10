Şanlıurfa'daki sessizlik cadde ve sokaklara boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfa sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması, Şanlıurfa'nın işlek caddelerini de bomboş bıraktı. Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfalılar'ın tedbirlere uyduğu görülüyor. Kentin işlek görmeye alışık olduğumuz sokak ve caddeleri boş kaldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sık sık vatandaşları uyararak kuralara uymalarını istedi. Şanlıurfalılar'ı kuralara uyarak bundan dolayı da Şanlıurfa'da koronavirüs vaka sayısında ciddi düşüş yaşandığı görüldü.