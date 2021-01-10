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'daki sessizlik cadde ve sokaklara boş kaldı

Şanlıurfalılar Kuralara uyarak Corona vaka sayısında ciddi düşüş yaşanmaya başlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:32 ABONE OL
Şanlıurfa'daki sessizlik cadde ve sokaklara boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfa sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması, Şanlıurfa'nın işlek caddelerini de bomboş bıraktı. Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfalılar'ın tedbirlere uyduğu görülüyor. Kentin işlek görmeye alışık olduğumuz sokak ve caddeleri boş kaldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sık sık vatandaşları uyararak kuralara uymalarını istedi. Şanlıurfalılar'ı kuralara uyarak bundan dolayı da Şanlıurfa'da koronavirüs vaka sayısında ciddi düşüş yaşandığı görüldü.

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Şanlıurfa'daki sessizlik cadde ve sokaklara boş kaldı
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