Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 10 Ocak bugün Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 10 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 10 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 10 OCAK MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

10 Ocak Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından Şans Topu sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 604 bin TL devretmişti.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...