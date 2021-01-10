Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 10 Ocak bugün Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

çekiliş sonuçları açıklanıyor... ile 10 Ocak bugün MPİ hızlı bilet sorgulama

Şans oyunu severler için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. tarafından birazdan gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş ile 10 Ocak 2021 ve kazanan numaraları açıklanacak. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, çekiliş biter bitmez haberimizde yer alan Şans Topu sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. İşte, bugün Şans Topu sonuçları kazanan numaraları ve 10 Ocak 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:03 Son Güncelleme: 10.1.2021 19:03 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 10 Ocak bugün Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 10 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 10 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 10 OCAK MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

10 Ocak Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından Şans Topu sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 604 bin TL devretmişti.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...

Şans Topu sonuçları çekiliş biter bitmez sabah.com.tr'de yer alacak.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 10 Ocak bugün Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA