Şehit asker için uğurlama töreni

Dibek köyü kırsalında devam eden operasyonlarda dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekatta görevli 3 asker yaralandı. Yatalı Uzman Çavuş Mehmet Çelik, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit asker için 7'inci Kolordu Komutanlığı'ndaki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehidin babası Abdullatif Çelik, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin Tük bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Törenin ardından şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, ambulansla memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine gönderildi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Latif Çelik, tören sonunda Vali Karaloğlu'na sarılarak "Vatan sağ olsun. Bir Mehmet gider bin Mehmet gelir" ifadelerini kullandı.