Signal uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Signal kimin, güvenli mi? İşte detaylar...

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirmektedir. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır. Mobil uygulamaları ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir, ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da işlev görebilir.

Signal, tanımlayıcı olarak standart cep telefon numaralarını kullanır ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapar. Uygulama, kullanıcı kişilerinin kimliğini ve veri kanalının bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulayabilecekleri mekanizmalar içerir.

Signal yazılımı ve suncuları tamamen özgür ve açık kaynaklıdır. İstemciler GPL s3 lisansı altında yayınlanırken, sunucu kodu AGPL s3 lisansı altında yayınlanmaktadır. Kâr amacı gütmeyen Signal Vakfı, başlangıç finansmanı olarak 50 milyon dolar ile Şubat 2018'de çalışmalarına başladı.

TARİHÇE

2010-2013: Kökenleri

Signal, RedPhone şifreli sesli arama uygulamasının ve TextSecure şifreli manifatura programının halefidir. RedPhone ve TextSecure Beta sürümleri ilk olarak Mayıs 2010'da Whisper Systems (güvenlik araştırmacısı Moxie Marlinspike ve roboticist Stuart Anderson tarafından kurulmuştur) Whisper Systems ayrıca diğer veri türlerini şifrelemek için bir güvenlik duvarı ve araçlar üretti. Bunların hepsi sahipli kurumsal mobil güvenlik yazılımı idi ve yalnızca Android için geliştirilmişti.

Kasım 2011'de Whisper Systems, Twitter tarafından alındığını duyurdu. Anlaşmanın finansal şartları her iki şirket tarafından açıklanmadı. Satın alma "öncelikle Marlinspike'nin o zamanki girişimin güvenliğini geliştirmesine yardımcı olabilmesi için" yapıldı. Satın alımdan kısa bir süre sonra Whisper Systems'ın RedPhone hizmeti kullanılamaz hale getirildi. Bazıları, yazılımın "baskıcı rejimler altındaki insanlara" yardım etmesi ve yazılımın kaldırma işleminin 2011 Mısır devriminin olayları sırasında Mısırlılar gibi insanları "tehlikeli bir konumda" bıraktığını iddia ederek yazılımı kaldırmayı eleştirdi.

Twitter, TextSecure'u Aralık 2011'de GPLv3 lisansı altında özgür ve açık kaynaklı yazılım olarak yayınladı. RedPhone aynı lisans kapsamında Temmuz 2012'de piyasaya sürüldü. Marlinspike daha sonra Twitter'dan ayrıldı ve TextSecure ve RedPhone'un sürekli gelişimi için ortak bir Açık Kaynak projesi olarak Open Whisper Systems'ı kurdu.

2013-2018: Open Whisper Systems

Open Whisper Systems'ın web sitesi Ocak 2013'te yayınlanmaya başladı.

Şubat 2014'te Open Whisper Systems, TextSecure Protokollerinin ikinci sürümünü (şimdi Signal Protokolü) tanıttı ki bu protokolle TextSecure'a uçtan uca şifreli grup sohbeti ve anlık mesajlaşma yetenekleri ekledi.[14] Temmuz 2014'ün sonuna doğru, RedPhone ve TextSecure uygulamalarını Signal olarak birleştirme planları açıklandı. Bu sürüm, Signal'ın iOS için RedPhone muadili olarak ilk sürümüyle çakıştı. Geliştiriciler, sonraki adımlarının iOS için TextSecure anlık mesajlaşma yetenekleri sağlamak, Android'deki RedPhone ve TextSecure uygulamalarını birleştirmek ve bir web istemcisi başlatmak olacağını söyledi. Signal, kolay ve güçlü bir şekilde şifrelenmiş sesli aramaları ücretsiz olarak sağlayan ilk iOS uygulamasıydı. TextSecure uyumluluğu, Mart 2015'te iOS uygulamasına eklendi.