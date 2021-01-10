Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı? 10 Ocak 2021 bugün BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.