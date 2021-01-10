Hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince bakkal ve market çalışma saatleri, genelge detaylarına göre belli oldu. 56 saat sürecek kısıtlama ile birlikte market, bakkal, manav, kasap gibi işletmeler belli süre zarfında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenen saatlerde hizmet verebilecek. Peki; sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı? 10 Ocak 2021 bugün BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaça kadar açık?
Cumartesi Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler saat 10.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak ve genelgede yer alan saate kadar faaliyet gösterebilecek.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.