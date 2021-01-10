SON DAKİKA! 1 ay içinde 3 kardeşi hayattan kopardı! Samsun'u kenti hüzne boğan koronavirüs ölümleri...

Samsun'da, bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Kenan Emirhan ilçede toprağa verildi. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan'ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı.