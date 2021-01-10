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SON DAKİKA! Bagajdan yarı çıplak halde çıkardılar! Polisler fark etmese sonu felaketti...

Dehşete düşüren olay 'nin İyidere ilçesinde meydana geldi. Son dakika haberine göre İlker Kavalcı isimli şahıs, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişilerce ormana kaçırılarak demir borularla feci şekilde dövüldü. Kanlar içinde kalan adam, yarı çıplak halde otomobilin bagajına konularak yol kenarına getirildi. Saldırganlar Kavalcı'yı araca bağlayarak sürüklemek için bagajdan çıkardığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:15 Son Güncelleme: 10.1.2021 11:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Bagajdan yarı çıplak halde çıkardılar! Polisler fark etmese sonu felaketti...

Rize İyidere'de 7 Ocak tarihinde İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.'nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı'yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip yola attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLE BAĞLAYIP SÜRÜKLEMEK İSTEMİŞLER

Şüphelilerin, emniyet sorgusunda; polis ekiplerinin müdahale etmemesi durumunda, ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı'yı yarı çıplak halde bahse konu otomobilin arkasına bağlayarak, ilçe merkezinde sürüklemek istediklerini söyledikleri ortaya çıktı.

Öte yandan yaşadığı saldırı sonrası hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlker Kavalcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve servise çıkarıldığı öğrenildi.

Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar | Video

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SON DAKİKA! Bagajdan yarı çıplak halde çıkardılar! Polisler fark etmese sonu felaketti...
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