SON DAKİKA: Eski eşi tarafından öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım

'AİLESİ SAHİP ÇIKMADI AMA BEN ONA ANNE OLDUM'

Apaydın, eski damadı Muhammet Karadayı'ya kayınvalidelik değil, annelik yaptığını ve ailesinden daha çok ilgilendiklerini belirtti. Apaydın, "Ona hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Ben, ona annelik yaptım, kayınvalidelik yapmadım. Çocuğumun arkasında durdum; ama onu da ezmedim" dedi.

'ARTIK BİZİM İÇİN HAYAT BİTTİ'

Gözyaşlarını tutamayan Apaydın, "Artık anneler ağlamasın, ben de öldüm. Esmanur öldü, ben de öldüm. Artık bizim için hayat bitti. Benim çocuğum terbiyesizlik yapmadı. İşine gidiyordu. Böyle sokak ortasında öldürsünler diye büyütmemiştim kızım'' dedi.