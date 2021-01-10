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SON DAKİKA HABERİ: Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin katili ortaya çıktı!

Son dakika haberler... 'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22) dün yalnız yaşadığı apartman dairesinde yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Korkunç olayda yeni gelişe yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aleyna'yı eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian'nın (25) boğarak öldürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan katil zanlısı polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 14:38 Son Güncelleme: 10.1.2021 14:56 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin katili ortaya çıktı!

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, dün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti.

Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSTE İTİRAF ETTİ

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin katili ortaya çıktı!
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