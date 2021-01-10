Son dakika: "Kızımı erkeklere satıyorlar" demişti... Kayıp kız çocuğu burada bulundu!

"KIZIMIN ARKASINDAYIM"



Anne Derya Durukan, kızının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Kızımı buldum. Kızımın bugüne kadar kim yanındaysa, kim irtibat haline geçtiyse şikayetçi olacağım. Soruşturma açtıracağım.

Elimden geleni yapacağım, peşine düştüm. Kızımın arkasındayım. 20 gün boyunca çok kötü şeyler yaşadım. Bir darp olayım oldu geçen gün. Ben kızımın peşine düşüp kendi imkanlarımla da olsa buldum" diye konuştu.

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