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Sosyal Destek Kartı ile örnek hizmet

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyeden yardım alan vatandaşların artık yerine sosyal destek kartı ile istedikleri marketten alışveriş yapabileceklerini söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 10.1.2021 15:21 ABONE OL
Sosyal Destek Kartı ile örnek hizmet

Türkiye'de çok az belediyede bulunan bir çalışmayla sosyal destek kartı uygulamasına geçtiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; " Hemşehrilerimiz bundan sonra Gıda Bankasına gelmek yerine, istediği yerden, şehrin yerel esnafından alışveriş yapabilecek" dedi.

SOSYAL DESTEK KARTI İLE YILDA 1 MİLYON TL TASARRUF

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda Bankası uygulamasından sosyal destek kartı uygulamasına geçilmesiyle birlikte yıllık 1 Milyon TL, tasarruf yapacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, bu 1 Milyon TL'nin de yine gönül belediyeciliği kapsamında sosyal destek kartından faydalanan vatandaşlar için kullanacağını belirterek; "Gıda Bankası uygulamasından vazgeçerek market kirası, işletme ve personel giderleri gibi kalemlerden yıllık 1 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Böylece sosyal yardımlarla ilgili bütçemize ciddi bir katkı sağlamış olacağız. İnşallah 1 ay gibi bir süre içerisinde sosyal destek kartı uygulamamızı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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Sosyal Destek Kartı ile örnek hizmet
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