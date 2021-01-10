Sosyal Destek Kartı ile örnek hizmet

Türkiye'de çok az belediyede bulunan bir çalışmayla sosyal destek kartı uygulamasına geçtiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; " Hemşehrilerimiz bundan sonra Gıda Bankasına gelmek yerine, istediği yerden, şehrin yerel esnafından alışveriş yapabilecek" dedi.

SOSYAL DESTEK KARTI İLE YILDA 1 MİLYON TL TASARRUF

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda Bankası uygulamasından sosyal destek kartı uygulamasına geçilmesiyle birlikte yıllık 1 Milyon TL, tasarruf yapacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, bu 1 Milyon TL'nin de yine gönül belediyeciliği kapsamında sosyal destek kartından faydalanan vatandaşlar için kullanacağını belirterek; "Gıda Bankası uygulamasından vazgeçerek market kirası, işletme ve personel giderleri gibi kalemlerden yıllık 1 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Böylece sosyal yardımlarla ilgili bütçemize ciddi bir katkı sağlamış olacağız. İnşallah 1 ay gibi bir süre içerisinde sosyal destek kartı uygulamamızı hayata geçireceğiz" diye konuştu.