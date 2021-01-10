Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınıyla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler tarafından kazandıran numaraları beklenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (10 Ocak Pazar) belli oldu. Büyük ikramiyesi 27 Milyon Türk Lirası'nı aşan oyunun Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişine kupon doldurarak katılan şans oyunu severler, 10 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla şanslı numaraları araştırıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 OCAK 2020)

Milli Piyango Online ile 10 Ocak MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları ile kazandıran numaralarla MPİ Sorgulama motoru detayları şöyle;